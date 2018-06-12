Вирусы против бактерий. Чем и почему ученые хотят заменить антибиотики

12 июня, 2018, 17:45

Ученые считают, что вирусы могут стать отличной альтернативой антибиотикам и идеальным способом для борьбы с инфекциями

Об этом пишет Popular Mechanics.

Проблема резистентности (устойчивости) бактерий к антибиотикам является одной из самых острых в современной медицине, ведь из-за этого бороться даже с "легкими" болезнями бывает крайне трудно.

Новое исследование дает надежду, что ученые могут найти эффективную замену антибиотикам, и ею станут вирусы.

Вирус обычно ассоциируется у нас с эпидемиями, болезнетворными паразитами, которые наносят людям немалый вред. На самом же деле большинство вирусов для нас безвредны, а страдают от них в основном бактерии.

Вирусы, атакующие только бактерии, называются бактериофагами, и они становятся идеальными кандидатами для борьбы с бактериальными заболеваниями.

Группа исследователей провела клинические испытания, чтобы определить, насколько эффективны бактериофаги в борьбе с болезнями, и не будут ли они оказывать каких-либо побочных эффектов на пациентов.

Как оказалось, бактериофаги не только прекрасно могут справиться с бактериями, но еще и не дают побочных эффектов, присущих антибиотикам: не ослабляют иммунную систему и не влияют негативно на желудочно-кишечную систему. Это происходит из-за того, что бактериофаги атакуют специфический тип бактерий, в отличие от антибиотиков, которые наносят удар по всем бактериям сразу.

На этом основании ученые делают вывод, что применять вирусы в борьбе с болезнями лучше. Надо только выделить точный вид бактерии, которая является причиной болезни, и ввести соответствующий бактериофаг, который уничтожит проблему, но при этом не коснется хрупкого баланса микроорганизмов в человеке.

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