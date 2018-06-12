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Вооруженное нападение на инкассаторов: забрали 8,3 млн грн, ранены двое людей


фото: REUTERS
Во вторник, 12 июня, в Вышгороде Киевской области неизвестные со стрельбой ограбили инкассаторов

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".

Нападение произошло около 11:15. Грабители забрали две сумки: в одной было 7 млн грн в другой - $50 тыс (1,3 млн грн).

Во время стрельбы двое людей получили ранения: один - тяжелое в голову, другой - легкое в руку.

Нападавшие скрылись на Renault Megane темного цвета. В Киевской области объявлен план перехвата.

В то же время издание "Информатор" сообщает, что грабители напали на банк "Базис" и забрали 13,5 млн грн (7 млн грн и $250 тыс), а также захватили в заложники одного инкассатора и ранили другого.

По данным издания, злоумышленники скрылись на черной Renault Laguna, номера которой начинаются на АА и имеют последовательность цифр 139.

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