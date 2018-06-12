Во Львове из окна больницы выбросился мужчина с историей болезни в кармане
12 июня, 2018, 13:35
Во Львове 12 июня около из окна одной из больниц выбросился мужчина
Об этом сообщает Varta.
Событие произошло в Коммунальной городской клинической больнице скорой медицинской помощи, которая находится на ул. Миколайчука, 9.
Человек, который был пациентом данного заведения, перейдя из своего отделения в другое, выбросился с 8 этажа вместе с медицинской документацией. Историю болезни человек перед прыжком положил себе в штаны.
Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь мужчина скончался. Мужчине был 81 год.
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