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Во Львове из окна больницы выбросился мужчина с историей болезни в кармане


фото: varta1
Во Львове 12 июня около из окна одной из больниц выбросился мужчина

 

Об этом сообщает Varta.

Событие произошло в Коммунальной городской клинической больнице скорой медицинской помощи, которая находится на ул. Миколайчука, 9.

Человек, который был пациентом данного заведения, перейдя из своего отделения в другое, выбросился с 8 этажа вместе с медицинской документацией. Историю болезни человек перед прыжком положил себе в штаны.

Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь мужчина скончался. Мужчине был 81 год.

 

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