Во Львове из окна больницы выбросился мужчина с историей болезни в кармане

12 июня, 2018, 13:35

Во Львове 12 июня около из окна одной из больниц выбросился мужчина

Об этом сообщает Varta.

Событие произошло в Коммунальной городской клинической больнице скорой медицинской помощи, которая находится на ул. Миколайчука, 9.

Человек, который был пациентом данного заведения, перейдя из своего отделения в другое, выбросился с 8 этажа вместе с медицинской документацией. Историю болезни человек перед прыжком положил себе в штаны.

Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь мужчина скончался. Мужчине был 81 год.