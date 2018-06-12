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Владельцы "Магеллана" обвинили в рейдерстве "Сбербанк"


фото: wikipedia
Члена Высшего совета юстиции и бывшего главу СБУ Хорошковского обвиняют в причастности к рейдерскому захвату Сбербанком России имущества киевского торгово-развлекательного центра "Магелан"

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил владелец ТРЦ "Магелан" - украинский бизнесмен Анатолий Юркевич.

По заявлению Юркевича, российский "Сбербанк", прикрываясь сроком возврата кредита и отказавшись от его реструктуризации, захватил "Магелан".

Представителем заказчика захвата Анатолий Юркевич считает советника председателя правления "Сбербанка" в Украине, председатель "Киевской правовой компании" Ярослава Порохняка, который также является юристом бизнесмена Валерия Хорошковского. Среди подозреваемых в организации захвата "Магелана" в интересах российского "Сбербанка" Юркевич назвал партнера юридической фирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Артема Подольского, народного депутата Артура Палатого и члена Высшего совета юстиции Павла Гречкивского.

Юркевич ранее заявил о готовности обслуживать и вернуть кредит, однако Сбербанк не согласился и, не дожидаясь окончания судебных разбирательств относительно размера задолженности, решил "рейдернуть".

"Более того, теперь "Сбербанк" с помощью все тех же людей пытается легализовать захват захваченного ранее имущества ООО "Шейк", хотя оно в ПАО "Сбербанк" кредитов не брало и долгов перед ним не имеет", - сказал Юркевич.

Ранее СМИ сообщали, что Валерий Хорошковский вместе с Николаем Лагуном приобрел украинский филиал "Сбербанка". Хорошковский якобы действовал по заказу и в содружестве с альянсом приближенных к Путину бизнесменов, Они, возможно, и являются настоящими покупателями Сбербанка.

В подтверждение этой версии указывают, что еще в марте 2017 года Хорошковский летал в Москву к председателю правления Сбербанка Герману Грефу и вел переговоры об этом соглашении. Хорошковский был обязан неформально отвечать за менеджмент украинского филиала.

Как пишет адвокат Татьяна Козаченко, куратором Сбербанка России в Украине является именно Валерий Хорошковский, который возглавлял СБУ в 2010-2012 годах и который якобы продал Интер Левочкину-Фирташу, но в соответствии с открытыми данными остался бенефициаром канала на 45%.

"И инфо что 2 месяца назад он вышел из переговорного процесса покупки Сбербанка не раскрывает всех его планов и договоренностей и не совсем подтверждается из следующего: юрист Хорошковского Порохняк одновременно советник главы этого российского банка в Украине. Адвокатом "зеленых человечков", захвативших Магелан засветился Артем Подольських - лидер юридической компании "Алексеев, Боярчук и партнеры". Тот же Алексеев - заместитель профильного парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия", - объясняет адвокат.

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Напомним, что 23 февраля 2018 года госрегистратор коммунального предприятия "Центр государственной регистрации", несмотря на действующие арест и запрет на совершение любых действий с ТРЦ "Магеллан", перерегистрировал право собственности на ТРЦ "Магеллан" на ПАО "Сбербанк". Данные действия обжалуются в Окружном административном суде Киева.

В ночь с 1 на 2 июня в Киеве группа неизвестных лиц с оружием осуществила рейдерский захват помещений торгово-развлекательного центра "Магеллан". По утверждению владельцев ТРЦ "Магеллан", захват мог произойти в пользу Сбербанка России.

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