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Верховный суд отменил штрафы военным за задержки с кредитами

На время особого периода в Украине военнослужащим не начисляются штрафные санкции за неисполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом

Соответствующее решение принял Верховный суд Украины, информирует пресс-служба ведомства.

Верховный суд обосновал такое решение своим постановлением от 30 мая, которое в свою очередь ссылается на законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным – с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом", - говорится в сообщении.

  • В Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по сей день.
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