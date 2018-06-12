Верховный суд отменил штрафы военным за задержки с кредитами
Соответствующее решение принял Верховный суд Украины, информирует пресс-служба ведомства.
Верховный суд обосновал такое решение своим постановлением от 30 мая, которое в свою очередь ссылается на законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
"Военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным – с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом", - говорится в сообщении.
- В Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по сей день.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-