В зоне ООС пострадали двое военных
12 июня, 2018, 13:40
В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе с начала суток 12 июня ранены двое украинских военных
Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.
"Вследствие активизации противника ночью и утром двое украинских защитников получили боевое травмирования", - говорится в сообщении.
Тем временем по данным разведки, в результате ведения активной обороны в течение двух суток оккупантов было уничтожено и трое ранены.
- По информации ООС, за прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-