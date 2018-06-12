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В зоне ООС пострадали двое военных


фото: mil.gov.ua
В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе с начала суток 12 июня ранены двое украинских военных

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Вследствие активизации противника ночью и утром двое украинских защитников получили боевое травмирования", - говорится в сообщении.

Тем временем по данным разведки, в результате ведения активной обороны в течение двух суток оккупантов было уничтожено и трое ранены.

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