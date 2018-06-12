В Торецьке разрушается заводская дамба, за которой хранится почти 300 т отходов
Об этом сообщается в Twitter Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Отмечается, что государственный секретарь МинВОТ Сергей Злакоман представил международным партнерам отчет по экологической ситуации на Донбассе. Было проанализировано состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса, а также влияние военных действий на экологию региона.
"Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%", – говорится в сообщении.
Отметим, что хвостохранилища используются для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.
#екозвіт: зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
- Недавно заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что подтопление шахты "Юнком" на Донбассе грозит экологической катастрофой.
- По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, 80% источников питьевой воды на оккупированных территориях Донбасса уже непригодны для использования в связи с высокой минерализацией.
- В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий фиксируют проседание грунтов оккупированного Донецка на 20-25 сантиметров.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-