В Торецьке разрушается заводская дамба, за которой хранится почти 300 т отходов

12 июня, 2018, 17:44

В Тореце Донецкой области зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода, в котором хранится 270 т отходов

Об этом сообщается в Twitter Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что государственный секретарь МинВОТ Сергей Злакоман представил международным партнерам отчет по экологической ситуации на Донбассе. Было проанализировано состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса, а также влияние военных действий на экологию региона.

"Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%", – говорится в сообщении.

Отметим, что хвостохранилища используются для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

#екозвіт: зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.