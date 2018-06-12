В США будут голодать один день в поддержку требований Сенцова
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальное письмо-обращение УККА.
"Украинский Конгрессовый Комитет Америки (УККА), самый представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения, призывает украинско-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовим, приняв участие в однодневном голодании в среду, 13 июня, в преддверии Кубка мира ФИФА в России", - говорится в обращении.
Голоданием 13 июня украинская община собирается распространить месседж Сенцова, который требует освобождения всех украинцев, заключенных в России по политической мотивации. В УККА также отметили, что украинские общины в Канаде и в Австралии также поддержали эту акцию публичными заявлениями.
Как отметили в Организации, это не первое мероприятие, которое привлекает внимание американской общественности и государственного руководства к заключению в России Олега Сенцова и более 60-ти других пленников Кремля. В частности, 1 июня УККА адресовал письмо об этом президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
- По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 83-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 27-й, Шумков -16-й. Кольченко прекратил голодовку.
- Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
- Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30 день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
- 9 июня президент Украины Петр Порошенко договорился с неизменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-