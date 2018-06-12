В США будут голодать один день в поддержку требований Сенцова

12 июня, 2018, 07:17

В США по инициативе Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) люди будут голодать в течение одного дня в поддержку требований Олега Сенцова

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальное письмо-обращение УККА.

"Украинский Конгрессовый Комитет Америки (УККА), самый представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения, призывает украинско-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовим, приняв участие в однодневном голодании в среду, 13 июня, в преддверии Кубка мира ФИФА в России", - говорится в обращении.

Голоданием 13 июня украинская община собирается распространить месседж Сенцова, который требует освобождения всех украинцев, заключенных в России по политической мотивации. В УККА также отметили, что украинские общины в Канаде и в Австралии также поддержали эту акцию публичными заявлениями.

Как отметили в Организации, это не первое мероприятие, которое привлекает внимание американской общественности и государственного руководства к заключению в России Олега Сенцова и более 60-ти других пленников Кремля. В частности, 1 июня УККА адресовал письмо об этом президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса.