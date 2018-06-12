В России катамаран под управлением экс-депутата-рецидивиста столкнулся с баржей. Погибли 11 человек

12 июня, 2018, 11:45

В российском Волгограде на реке Волге катамаран для прогулок столкнулся с баржей, в результате чего погибли 11 человек

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Волгоградской области.

Авария произошла 11 июня около 22:00 в центральном районе Волгограда в 250 м от берега. Катамаран "Елань-12" с пассажирами на борту столкнулся с баржей, которую буксирувало судно "Капитан Вечеркин".

Во время поисково-спасательной операции удалось спасти 5 человек. Из 11 погибших - 7 женщин, в том числе 17-летняя девушка и 4 мужчины.

По данным ТАСС, сухогруз двигался вдоль реки, а катамаран - перпендикулярно движению судна от одного берега до другого. При этом катамаран плыл без ходовых огней, поэтому его не заметили.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее гибель двух или более лиц).

В то же время "Радио Свобода" сообщает, что владелец и рулевой катамарана - экс-депутат волгоградской городской думы Дмитрий Хахалев, который ранее имел судимости по пяти статьям, в том числе за сексуальное насилие, хулиганство с применением оружия, избиение и оскорбление сотрудника милиции.