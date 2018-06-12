 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Париже неизвестный взял заложников: требует связаться с послом Ирана


фото: Twitter
В столице Франции мужчина взял в заложники трех человек и требует встречи с послом Ирана

Об этом сообщают французские СМИ.

В Париже проходит операция по освобождению заложников, которых захватил неизвестный мужчина. По информации, среди трех заложников есть беременная женщина. Преступник утверждает, что у него есть бомба и пистолет.

По данным издания BFM, неизвестный забаррикадировался в офисном помещении на первом этаже дома, куда он вошел притворившись курьером. Мужчина требует встречи с послом Ирана во Франции.

Сначала сообщалось, что один из заложников сумел бежать, однако впоследствии стало понятно, что человек просто проходил мимо преступника в фойе, получил от него удар гаечным ключом и выбежал из здания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать