В Париже неизвестный взял заложников: требует связаться с послом Ирана
Об этом сообщают французские СМИ.
В Париже проходит операция по освобождению заложников, которых захватил неизвестный мужчина. По информации, среди трех заложников есть беременная женщина. Преступник утверждает, что у него есть бомба и пистолет.
Hostage taker in #Paris claims to have a bomb, asks that the Iranian Embassy be contacted— Michael A. Horowitz (@michaelh992) 12 июня 2018 г.
По данным издания BFM, неизвестный забаррикадировался в офисном помещении на первом этаже дома, куда он вошел притворившись курьером. Мужчина требует встречи с послом Ирана во Франции.
Three people, including a pregnant woman are being held. One of them is injured #Paris— Michael A. Horowitz (@michaelh992) 12 июня 2018 г.
Сначала сообщалось, что один из заложников сумел бежать, однако впоследствии стало понятно, что человек просто проходил мимо преступника в фойе, получил от него удар гаечным ключом и выбежал из здания.
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