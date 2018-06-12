В Париже неизвестный взял заложников: требует связаться с послом Ирана

12 июня, 2018, 20:36

В столице Франции мужчина взял в заложники трех человек и требует встречи с послом Ирана

Об этом сообщают французские СМИ.

В Париже проходит операция по освобождению заложников, которых захватил неизвестный мужчина. По информации, среди трех заложников есть беременная женщина. Преступник утверждает, что у него есть бомба и пистолет.

Hostage taker in #Paris claims to have a bomb, asks that the Iranian Embassy be contacted — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 12 июня 2018 г.

По данным издания BFM, неизвестный забаррикадировался в офисном помещении на первом этаже дома, куда он вошел притворившись курьером. Мужчина требует встречи с послом Ирана во Франции.

Three people, including a pregnant woman are being held. One of them is injured #Paris — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 12 июня 2018 г.

Сначала сообщалось, что один из заложников сумел бежать, однако впоследствии стало понятно, что человек просто проходил мимо преступника в фойе, получил от него удар гаечным ключом и выбежал из здания.