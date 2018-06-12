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В Луганской области 8 человек отравились грибами


фото: 1ul
На Луганщине за последнюю неделю зарегистрировали 8 случаев отравления грибами, пострадало 6 взрослых и 2 детей

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

В связи с этими случаями предупреждают, что не следует собирать грибы возле железнодорожных путей, автомобильных дорог, вблизи электростанций, жилых массивов, промышленных зон предприятий, свалок бытовых отходов и мусорников.

Также, не рекомендуют собирать поломанные и переспелые грибы, покупать их в местах несанкционированной торговли.

"Грибы нельзя долго хранить, особенно в тепле. Они подлежат кулинарной обработке в день сбора. Для приготовления грибов нельзя использовать чугунный, медный или оловянный сосуд", - добавляют в сообщении.

При отравлении необходимо обращаться за помощью к врачам.

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