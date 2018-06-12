В Луганской области 8 человек отравились грибами
12 июня, 2018, 12:30
На Луганщине за последнюю неделю зарегистрировали 8 случаев отравления грибами, пострадало 6 взрослых и 2 детей
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
В связи с этими случаями предупреждают, что не следует собирать грибы возле железнодорожных путей, автомобильных дорог, вблизи электростанций, жилых массивов, промышленных зон предприятий, свалок бытовых отходов и мусорников.
Также, не рекомендуют собирать поломанные и переспелые грибы, покупать их в местах несанкционированной торговли.
"Грибы нельзя долго хранить, особенно в тепле. Они подлежат кулинарной обработке в день сбора. Для приготовления грибов нельзя использовать чугунный, медный или оловянный сосуд", - добавляют в сообщении.
При отравлении необходимо обращаться за помощью к врачам.
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