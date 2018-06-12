В Китае заработает самый длинный высокоскоростной поезд в мире

12 июня, 2018, 23:51

В Китае с 1 июля официально заработает самый длинный высокоскоростной поезд в мире Fuxing

Об этом сообщает китайский телеканал CGTN на своей странице в Facebook.

Каждый день 3 новых поезда будут осуществлять рейсы между Пекином и Шанхаем.

Поезд будет развивать скорость до 350 км/ч и будет состоять из 16 вагонов, общая длина которых составляет 414,26 м. Ранее сообщалось, что поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.

Поезд полностью разработан в Китае. Китай в последние десятилетия активно развивает в стране сеть высокоскоростных железных дорог. На сегодня она самая длинная в мире - около трети всей сети рассчитана на скорость 350 км/час.