В Киеве возле речного вокзала машина сбила насмерть пешехода, перебегавшего дорогу

12 июня, 2018, 20:08

В Подольском районе столицы автомобиль переехал пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Подольском районе Киева, недалеко от речного вокзала, произошло ужасное ДТП. Автомобиль Subaru Tribeca, двигавшийся от Почтовой площади в направлении Верхнего/Нижнего вала, совершил наезд на пешехода. Для водителя кроссовера появление пешехода в запрещенном для перехода месте оказалось полной неожиданностью. К сожалению, в плотном автомобильном потоке маневрировать водителю Subaru не было возможности.

Медики скорой, прибывшие на место, лишь констатировали смерть пешехода (по предварительным данным, это мужчина). На месте ДТП работают полицейские, которые ждут прибытия следственно-оперативной группы, сотрудникам которой и предстоит установить обстоятельства этой аварии.

Сообщается, что в результате ДТП образовалась огромная пробка, которая начинается от моста Патона.