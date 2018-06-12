В Херсоне "скорая" насмерть сбила женщину, когда везла в больницу больного ребенка

12 июня, 2018, 14:54

В Херсоне автомобиль "скорой помощи" сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет

Об этом сообщает ГУНП в Херсонской области, передает "Интерфакс-Украина".

ДТП произошло 12 июня утром.

Правоохранители предварительно установили, что на перекрестке улиц Рабочей и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенными мерцательным маяком и звуковой сигнализацией через перекресток на красный свет проезжала "скорая помощь", которая доправляла в больницу больного ребенка. Водитель "скорой" наехал на пешехода, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Дело предварительно квалифицировали по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.