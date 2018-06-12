В Карпатах расцветает "цветок любви"

12 июня, 2018, 13:08

В Карпатах на высоте более полторы тысячи метров расцвела красная рута

Об этом сообщает 24 канал.

Цвести растение в течение 2 недель и уже 12 июня на туристы будут ехать в Карпаты, чтобы увидеть это явление.

Не смотря на название, червона рута основном имеет розовый цвет. Однако, встречаются виды и с красным цветом.

"Мы здесь видим рододендрон восточнокарпатский – червону руту, очень редкую. Есть не только цветы розовые, а есть и белые цветы, которые выглядят как альбиносы", – рассказал лесник Владимир Приступа.

В древних украинских легендах говорится о том, что уникальный цветок зацветает красным раз в 10 лет. Если девушка ее найдет и подарит юноше, тот будет всегда ее любить и никогда не предаст.

Также отмечается, что в низинах червона рута не растет. Ее можно найти только на высоте более полторы тысячи метров.