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В Карпатах расцветает "цветок любви"


фото: Дзеркало Закарпаття
В Карпатах на высоте более полторы тысячи метров расцвела красная рута

Об этом сообщает 24 канал.

Цвести растение в течение 2 недель и уже 12 июня на туристы будут ехать в Карпаты, чтобы увидеть это явление.

Не смотря на название, червона рута основном имеет розовый цвет. Однако, встречаются виды и с красным цветом.

"Мы здесь видим рододендрон восточнокарпатский – червону руту, очень редкую. Есть не только цветы розовые, а есть и белые цветы, которые выглядят как альбиносы", – рассказал лесник Владимир Приступа.

В древних украинских легендах говорится о том, что уникальный цветок зацветает красным раз в 10 лет. Если девушка ее найдет и подарит юноше, тот будет всегда ее любить и никогда не предаст.

Также отмечается, что в низинах червона рута не растет. Ее можно найти только на высоте более полторы тысячи метров.

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