В Карпатах расцветает "цветок любви"
Об этом сообщает 24 канал.
Цвести растение в течение 2 недель и уже 12 июня на туристы будут ехать в Карпаты, чтобы увидеть это явление.
Не смотря на название, червона рута основном имеет розовый цвет. Однако, встречаются виды и с красным цветом.
"Мы здесь видим рододендрон восточнокарпатский – червону руту, очень редкую. Есть не только цветы розовые, а есть и белые цветы, которые выглядят как альбиносы", – рассказал лесник Владимир Приступа.
В древних украинских легендах говорится о том, что уникальный цветок зацветает красным раз в 10 лет. Если девушка ее найдет и подарит юноше, тот будет всегда ее любить и никогда не предаст.
Также отмечается, что в низинах червона рута не растет. Ее можно найти только на высоте более полторы тысячи метров.
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