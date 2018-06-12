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В Deutsche Welle назвали конфликт на Донбассе "гражданской войной". МИД требует объяснений


фото: frontnews
Министерство иностранных дел требует объяснений от немецкого издания Deutsche Welle в связи с тем, что последнее в статье назвало конфликт на Донбассе "гражданской войной"

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, МИД ожидает объяснений и исправления этой формулировки в материале издания, ведь "репортажи должны базироваться на фактах".

"Недопустимо видеть, как Deutsche Welle пишет о "гражданской войне" в Украине. Существует длительная агрессия России против Украины", - подчеркнула Беца.

Ранее англоязычная версия издания Deutsche Welle выпустила материал под названием Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin (Интересы Украины и России разошлись далеко друг от друга" на фоне возобновления мирных переговоров в Берлине).

В первом абзаце статьи написано: "Российские и украинские чиновники встретились впервые за более чем полгода в понедельник, что может означать то, что обе стороны могут быть готовыми к возобновлению усилий, направленных на решение гражданской войны на Востоке Украины".

Уже впоследствии издание Deutsche Welle изменило слова "гражданская война" на "конфликт".

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