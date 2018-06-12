В Deutsche Welle назвали конфликт на Донбассе "гражданской войной". МИД требует объяснений
Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
По ее словам, МИД ожидает объяснений и исправления этой формулировки в материале издания, ведь "репортажи должны базироваться на фактах".
"Недопустимо видеть, как Deutsche Welle пишет о "гражданской войне" в Украине. Существует длительная агрессия России против Украины", - подчеркнула Беца.
МИД требует от "Немецкой волны" исправить слова про "гражданскую войну" в Украинеhttps://t.co/CKuCzUiqdh pic.twitter.com/eGPLGi3XIN— European Pravda (@EuropeanPravda) 12 июня 2018 г.
Ранее англоязычная версия издания Deutsche Welle выпустила материал под названием Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin (Интересы Украины и России разошлись далеко друг от друга" на фоне возобновления мирных переговоров в Берлине).
В первом абзаце статьи написано: "Российские и украинские чиновники встретились впервые за более чем полгода в понедельник, что может означать то, что обе стороны могут быть готовыми к возобновлению усилий, направленных на решение гражданской войны на Востоке Украины".
Уже впоследствии издание Deutsche Welle изменило слова "гражданская война" на "конфликт".
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