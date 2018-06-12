В Болгарии разбился военный вертолет, есть жертвы

12 июня, 2018, 16:54

В Болгарии в результате крушения военного вертолета Ми-17 погибли двое людей

Об этом сообщили в министерстве обороны Болгарии, передает BgNews.

Известно, что авария вертолета произошла на юге Болгарии, в районе аэропорта Пловдива. Вертолет упал с 30-метровой высоты. По словам техников, машина была полностью исправна.

Вертолет произведен в 1989 году, в 2016 был проведен его капитальный ремонт. Также были опытные пилоты, - у одного пилота налет составлял около 500 часов, у второго - около 600.

На место аварии военного вертолета прибыл министр обороны Красимир Каракачанов. Ему доложили, что оба погибших пилота были в звании капитанов. Бортовой техник вертолета сейчас в тяжелом состоянии находится в университетской больнице Пловдива.

По информации врачей, опасности для его жизни нет. Сейчас ведется следствие для установления причин авиакатастрофы.