В Болгарии пощадили беременную корову, которую хотели убить за пересечение границы

12 июня, 2018, 10:56

В Болгарии власть помиловала корову Пенку, которую собирались отправить на скотобойню за нелегальное пересечение границы

Об этом сообщает Reuters.

В мае 5-ти летняя беременная корова Пенка отбилась от своего стада в районе болгарского поселка Мазарачево. Животное самостоятельно дошло до болгарско-сербской границы и покинуло территорию ЕС.

За две недели корову нашли и вернули хозяину. Однако местная власть заявила, что корову необходимо отправить на скотобойню, ведь она пересекла границу ЕС без документов, которые бы подтверждали, что она здорова.

Владелец Пенки обжаловал это решение. За спасение животного выступило большое количество пользователей соцсетей, которые начали сбор подписей под петицией в адрес властей Болгарии.

В Великобритании сторонники выхода страны из состава ЕС заявила, что корова стала "жертвой бюрократии Брюсселя". К кампании за спасение Пенки присоединился также Пол Маккартни.

В результате болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов согласилось рассмотреть дело Пенки. 11 июня сообщили, что лабараторные исследования показали отсутствие у коровы заболеваний.

Ожидается, что до конца недели корову вернут в родное село Мазарачево.