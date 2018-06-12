Уровень радиации в украинском молоке превышает норму, - ученые

12 июня, 2018, 15:04

Ученые исследовали молоко Ривненской области и обнаружили образцы, где уровень радиоактивного цезия превышает норму

Об этом говорится в отчете Эксетерского университета (Англия) и Украинского института сельскохозяйственной радиологии.

Ученые исследовательских лабораторий проверили коровье молоко частных ферм и хозяйств Ривненской области, которые расположены примерно в 200 км от ЧАЭС.

В 6 из 14 образцов молока обнаружили превышение уровня радиоактивного цезия для взрослых. Тем временем превышение уровня для детей зафиксировали в 8 образцах. Самый высокий уровень цезия в молоке составлял 500 Бк/л - это в пять раз превышает лимит для взрослых и более чем в 12 раз - для детей.

"30 лет после Чернобыльской катастрофы люди до сих пор подвергаются воздействию радиоактивного цезия во время потребления основных продуктов питания, включая молоко", - отметила доктор Ирина Лабунская из Эксетерского университета.

Несмотря на то что уровень загрязнения почвы в Ривненской областях не слишком высокий, радиоактивный цезий продолжает накапливаться в молоке и других продуктах питания, так что жители ближайших сел хронически подвергаются радиации, говорится в исследовании.