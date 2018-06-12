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Украинский боксер сразится за титул с экс-чемпионом мира


фото: BoxingScene
Соперником украинца Сергея Деревянченко в бою за титул IBF станет экс-чемпион мира из США Дэниэл Джейкобс

Об этом сообщает The Ring.

Боксеры поспорят за вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Деревянченко и Джейкобс тренируются у одного тренера - американца Андре Розье, однако менеджер боксеров Кот Конноли заявил, что это не станет препятствием для боя.

"Я разговаривал с Дэнни и Сергеем и сообщил им о том, что IBF назначила бой и отвела на переговоры 30 дней, после чего могут состояться торги. Я планирую встречу с обоими боксерами, и буду искать наиболее привлекательные финансовые условия для них обоих", - сказал Конноли.

Менеджер отметил, что украинец и американец стремились встретиться с другими соперниками, однако они профессионалы и не откажутся от возможности получить титул.

"Уверен, что им бы хотелось поединок с другим соперником, но они оба понимают, что это бизнес, и хотят завоевать чемпионский титул. Есть еще вариант для Дэнни встретиться с Саулем Альваресом, если его переговоры с Геннадием Головкиным закончатся неудачей, но мы будем думать об этом, если такая возможность возникнет", - сказал Конноли.

Титул IBF был объявлен вакантным, после того, как казахстанец Геннадий Головкин отказался проводить защиту против обязательного претендента Сергея Деревянченко.

31-летний Дэниэл Джейкобс с 2014 до 2017 года был чемпионом мира WBA, пока не уступил в объединительном поединке Геннадию Головкину.

32-летний Сергей Деревянченко провел на профессиональном ринге 12 боев и во всех одержал победы. Боксер родился в Феодосии, однако после аннексии Крыма продолжает выступать за Украину.

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