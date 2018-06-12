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Украинский баскетболист выиграл чемпионат мира по данкам


фото: aredi.agency
Украинец Дмитрий Кривенко выиграл соревнования данкеров на чемпионате мира по стритболу

Об этом сообщает официальный сайт FIBA.

На чемпионате мира на Филиппинах Дмитрий Кривенко победил в финале француза Гая Дюпюи. За три решающие попытки украинец набрал 79 очков, а его соперник - 60. На турнире также выступал еще один украинец - Вадим Пиддубченко, который выбыл на полуфинальной стадии и занял итоговое четвертое место.

 

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