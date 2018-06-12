Украинский баскетболист выиграл чемпионат мира по данкам
12 июня, 2018, 17:08
Украинец Дмитрий Кривенко выиграл соревнования данкеров на чемпионате мира по стритболу
Об этом сообщает официальный сайт FIBA.
На чемпионате мира на Филиппинах Дмитрий Кривенко победил в финале француза Гая Дюпюи. За три решающие попытки украинец набрал 79 очков, а его соперник - 60. На турнире также выступал еще один украинец - Вадим Пиддубченко, который выбыл на полуфинальной стадии и занял итоговое четвертое место.
We will have a new #3x3WC Dunk Contest Winner!— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 12 июня 2018 г.
Watch the final NOW https://t.co/wjn0m25SH8 pic.twitter.com/rSSWOaDiF6
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