Украинский баскетболист выиграл чемпионат мира по данкам

12 июня, 2018, 17:08

Украинец Дмитрий Кривенко выиграл соревнования данкеров на чемпионате мира по стритболу

Об этом сообщает официальный сайт FIBA.

На чемпионате мира на Филиппинах Дмитрий Кривенко победил в финале француза Гая Дюпюи. За три решающие попытки украинец набрал 79 очков, а его соперник - 60. На турнире также выступал еще один украинец - Вадим Пиддубченко, который выбыл на полуфинальной стадии и занял итоговое четвертое место.