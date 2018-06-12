Украинским студентам презентовали новую образовательную программу в США. Новости компании

12 июня, 2018, 14:10

Компания BN Education Group разработала программу качественного образования в аграрной отрасли за рубежом с хорошей технологической базой и практическими навыками

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Современная молодежь полностью разрушила старые стереотипы относительно сельского хозяйства Украины! В глазах нового поколения аграрная отрасль - это уже не советский Колхоз и отсталая жизнь! А новейшие технологии, современное производство и шанс стать настоящим хозяином на своей земле.

"Мне кажется, что это одна очень такая важная сфера, потому что именно она может поднять экономику Украины. Аграрная сфера идет в ногу со временем и с технологиями", - отметил студент Уманского аграрного лицея Антоний Радзиилов.

Получить качественное образование в аграрной отрасли за рубежом с хорошей технологической базой и практическими навыками - такую программу разработала компания BN Education Group - один из лидеров в сфере организации образования за рубежом.

"И когда мы общаемся с аграриями, все говорят примерно одно и то же - аграрный сектор в Украине достаточно хорошо развит, однако единственное, чего им не хватает - это кадров, квалифицированных кадров. Поэтому мы и решили, что мы сможем воспитать и обучить кадры, которые смогут быть лидерами в аграрном секторе Украины", - отметила учредитель компании Оксана Чмихало.

На специальной конференции будущие агрономы могли пообщаться с директором приемной комиссии Луизианского Университета Мариной Перейрой. Она рассказала о культурных, национальных и психологических особенностях обучения в США. Молодым украинцам также продемонстрировали фильмы о жизни и быте американских студентов.

"Не только у нас образование хорошее для студентов, а еще у нас поставлена наука на самом высоком уровне. Именно научные исследования последние идут от наших профессоров. И студенты с этим сталкиваются ежедневно. То есть студенты, которые хотят привезти сюда какие-то новые технологии, - обязательно этому научатся, у них будет возможность все это понять. И привезти сюда, и внедрить здесь, в вашей стране", - отметила директор приемной комиссии Луизианського университета Марина Перейра.

Первые студенты уже успешно прошли собеседования. И осенью отправятся за океан осваивать новые аграрные специальности.