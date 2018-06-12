Украинцев предупредили, каким областям грозит подъем уровня воды в реках
12 июня, 2018, 09:46
В некоторых областях Украины возможен подъем уровней воды в реках и образования локальных селевых потоков
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Сегодня в течение дня в карпатском регионе в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования локальных селевых потоков.
"12-13 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м над уровнями", - подытожили в ГСЧС.
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