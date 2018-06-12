Ученые выяснили, как депрессия изменяет память человека
Об этом сообщает издание Rub.
Ученые из Рурского университета с помощью искусственного интеллекта рассмотрели, как это влияет на память. Вычислительная модель предполагает, что депрессия в первую очередь затрагивает старые воспоминания, а продолжительность и степень дефицита памяти зависит от того, как долго длится этот эпизод.
При депрессивных расстройствах пациенты могут страдать такими серьезными когнитивными нарушениями, которые в некоторых случаях называются псевдодеменцией.
В отличие от классической формы деменции, при псевдодеменции память восстанавливается, когда заканчивается депрессивный эпизод.
Чтобы понять этот процесс, ученые разработали вычислительную модель, которая отражает особенности мозга пациента с депрессиями. Они протестировали способность модели сохранять и вспоминать новые события.
Как и у пациентов, моделирования чередовалось между депрессивными эпизодами и эпизодами без каких-либо симптомов. Во время депрессивного эпизода мозг формировал меньше новых нейронов.
В случае, если в мозгу образовывалось меньше новых клеток мозга, системе было труднее вспоминать и систематизировать события.
"До сих пор предполагалось, что дефицит памяти возникает только во время депрессивного эпизода", -отмечают ученые. "Если наша модель верна, серьезные депрессивные расстройства могут иметь более далеко идущие последствия. После того, как воспоминания были повреждены, они не восстанавливаются, даже после того, как депрессия утихла".
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