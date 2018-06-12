Ученые выяснили, как депрессия изменяет память человека

12 июня, 2018, 12:59

Во время депрессивного эпизода способность мозга формировать новые клетки снижается

Об этом сообщает издание Rub.

Ученые из Рурского университета с помощью искусственного интеллекта рассмотрели, как это влияет на память. Вычислительная модель предполагает, что депрессия в первую очередь затрагивает старые воспоминания, а продолжительность и степень дефицита памяти зависит от того, как долго длится этот эпизод.

При депрессивных расстройствах пациенты могут страдать такими серьезными когнитивными нарушениями, которые в некоторых случаях называются псевдодеменцией.

В отличие от классической формы деменции, при псевдодеменции память восстанавливается, когда заканчивается депрессивный эпизод.

Чтобы понять этот процесс, ученые разработали вычислительную модель, которая отражает особенности мозга пациента с депрессиями. Они протестировали способность модели сохранять и вспоминать новые события.

Как и у пациентов, моделирования чередовалось между депрессивными эпизодами и эпизодами без каких-либо симптомов. Во время депрессивного эпизода мозг формировал меньше новых нейронов.

В случае, если в мозгу образовывалось меньше новых клеток мозга, системе было труднее вспоминать и систематизировать события.

"До сих пор предполагалось, что дефицит памяти возникает только во время депрессивного эпизода", -отмечают ученые. "Если наша модель верна, серьезные депрессивные расстройства могут иметь более далеко идущие последствия. После того, как воспоминания были повреждены, они не восстанавливаются, даже после того, как депрессия утихла".

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития