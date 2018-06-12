У Ким Чен Ына появилось первое селфи во время путешествия по Сингапуру

12 июня, 2018, 14:49

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын накануне саммита с президентом США Дональдом Трампом впервые оказался на селфи, гуляя по улицам Сингапура

Об этом сообщает издание Business Insider.

Поскольку лидеры стран запланировали саммит США-КНДР в понедельник вечером (в 4-м часу утра 12 июня по киевскому времени), Ким Чен Ын накануне решил посетил популярные туристические достопримечательности в Сингапуре.

Тогда он и наткнулся на министра иностранных дел страны Вивиана Балейкришнана, который и сделал селфи с главой Северной Кореи и министром образования Сингапура.

"Хотя есть много официальных фотографий северокорейского лидера, это, вероятно, первый раз, когда он решил сделать обычное селфи", - пишет издание.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын сегодня встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.

Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам их саммита в Сингапуре.

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