У Ким Чен Ына появилось первое селфи во время путешествия по Сингапуру
Об этом сообщает издание Business Insider.
Поскольку лидеры стран запланировали саммит США-КНДР в понедельник вечером (в 4-м часу утра 12 июня по киевскому времени), Ким Чен Ын накануне решил посетил популярные туристические достопримечательности в Сингапуре.
Тогда он и наткнулся на министра иностранных дел страны Вивиана Балейкришнана, который и сделал селфи с главой Северной Кореи и министром образования Сингапура.
"Хотя есть много официальных фотографий северокорейского лидера, это, вероятно, первый раз, когда он решил сделать обычное селфи", - пишет издание.
#Jalanjalan #guesswhwere? pic.twitter.com/oVOk8UuqlC— Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 11 июня 2018 г.
Напомним, Трамп и Ким Чен Ын сегодня встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.
Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам их саммита в Сингапуре.
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- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
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