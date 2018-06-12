Турция может принять участие в обмене Сенцова и Кольченко

12 июня, 2018, 12:43

Обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко может состояться с участием Турции

Об этом заявил уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что Турция может выступить посредником в обмене политзаключенных между Украиной и Россией, как это было в случае с представителями Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Джемилев напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который отметил, что президент России Владимир Путин "просто так ничего не отдает".

"Мы знаем, что Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал (Эрдогану, - ред.): "Может, у вас в заначке есть эти бандиты, может, обменяем все-таки на наших патриотов". (Эрдоган - ред.) сказал: "Подумаем". Такой обмен не исключается", - подчеркнул Джемилев.