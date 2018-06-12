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Трамп: переговоры с Ким Чен Ыном проходят прекрасно, готовимся кое-что подписать

Президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном проходят прекрасно

Об этом он заявил журналистам, сообщает Еспресо.TV.

Отметим, что лидеры двух стран решили сделать небольшой перерыв в переговорах и прогулялись по парку перед отелем Capella, где проходит саммит.

Во время этого Трамп заметил, что они направляются к зданию, чтобы "кое-что подписать". Президент не уточнил, о чем именно идет речь, но отметил, что журалистам об этом станет известно очень скоро.

"Все проходит лучше, чем кто-либо ожидал", - подытожил Трамп.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын сегодня встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет.

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