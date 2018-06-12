Трамп: переговоры с Ким Чен Ыном проходят прекрасно, готовимся кое-что подписать
Об этом он заявил журналистам, сообщает Еспресо.TV.
Отметим, что лидеры двух стран решили сделать небольшой перерыв в переговорах и прогулялись по парку перед отелем Capella, где проходит саммит.
Во время этого Трамп заметил, что они направляются к зданию, чтобы "кое-что подписать". Президент не уточнил, о чем именно идет речь, но отметил, что журалистам об этом станет известно очень скоро.
"Все проходит лучше, чем кто-либо ожидал", - подытожил Трамп.
Напомним, Трамп и Ким Чен Ын сегодня встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет.
Читайте также: В ожидании исторического саммита. Что принесет сингапурская встреча Трампа с Кимом
- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
- 1 июня Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном.
- Во время встречи Трампа и Ким Чен Ына на территории Сингапура введут определенные ограничительные меры.
- 11 июня лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на саммит с президентом Трампом.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-