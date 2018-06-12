Свитолина не поедет на турнир в Москву

12 июня, 2018, 22:30

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает пятое место в рейтинге WTA, не будет принимать участия в турнире в Москве

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Сначала Свитолина была в числе участниц соревнований, но в недавнем списке ее не оказалось. Из украинок в числе участниц основной сетки присутствует только Екатерина Козлова, через квалификацию может пробиться Ангелина Калинина.

Турнир в Москве под названием Moscow River Cup в этом сезоне пройдет впервые в истории. В календаре WTA он заменит соревнования в шведском Бостаде. Турнир состоится через неделю после окончания Уимблдона - с 23 по 29 июля.