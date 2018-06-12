Среди игроков футбольной команды "Закарпатье" украинцев нет, - ОГА
Об этом сообщил представитель Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас, передает "Общественное радио".
"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Несколько из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК "Говерла". Сейчас ни один из них не является игроком ни одного Закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - рассказал Галас.
На вопрос о присутствии украинского флага на гербе команды в госадминистрации отметили, что по этому поводу с командой будут общаться сотрудники Службы безопасности Украины.
Также спикер подтвердил, что выступление команды в Чемпионате организовал действующий депутат Береговский райсовет от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. После возвращения в Украину с ним также общаться правоохранители.
- Ранее сообщалось, что футбольная сборная Kárpátalja ("Закарпатье") приняла участие в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд.
- Свое возмущение этим фактом уже высказали министр иностранных дел Павел Климкин и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
- 11 июня стало известно, что Служба безопасности Украины проверяет информацию об участии граждан Украины в составе футбольной команды "Закарпатье", которая выступала в чемпионате мира среди сепаратистов.
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