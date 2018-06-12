Среди игроков футбольной команды "Закарпатье" украинцев нет, - ОГА

12 июня, 2018, 14:03

Ни один игрок футбольной команды "Карпаталья", которая приняла участие в чемпионате мира среди сепаратистов, не имеет украинского гражданства

Об этом сообщил представитель Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас, передает "Общественное радио".

"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Несколько из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК "Говерла". Сейчас ни один из них не является игроком ни одного Закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - рассказал Галас.

На вопрос о присутствии украинского флага на гербе команды в госадминистрации отметили, что по этому поводу с командой будут общаться сотрудники Службы безопасности Украины.

Также спикер подтвердил, что выступление команды в Чемпионате организовал действующий депутат Береговский райсовет от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. После возвращения в Украину с ним также общаться правоохранители.