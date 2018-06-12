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СБУ собрала показания 500 украинцев о пытках на оккупированном Донбассе

Служба безопасности Украины в очередной раз опровергает сообщения о существовании тайных тюрем СБУ и сообщает, что собраны показания о пытках около 500 украинцев в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

 

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Служба безопасности Украины в очередной раз опровергает недостоверные сообщения о существовании так называемых тайных тюрем СБУ. Подчеркиваем, что Служба действует исключительно в рамках действующего законодательства, все процессуальные действия с задержанными происходят согласно нормам УПК, что подтверждается результатами инспекций представителей международных организаций по защите прав человека", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Также в спецслужбе отметили, что СБУ собрала документальные свидетельства почти 500 украинских граждан - бывших заложников ОРДЛО - о фактах применения физических пыток и психологических издевательств во время заключения.

"Призываем все правозащитные организации оказать помощь бывшим заложникам российских террористических группировок в подготовке соответствующих обращений в ЕСПЧ", - призвали в СБУ.

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