Россия захватила 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море

12 июня, 2018, 16:11

После оккупации Крыма Россия захватила до 90% общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море

Об этом заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, передают "Крым.Реалии".

"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тыс. тонн, но в связи с последними событиями часть наших промышленных хозяйств осталась на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промышленных запасов - доступ к ресурсам, а также хозяйствам и судам, которые остались на аннексированной территории", - пояснил Кравченко.

Заместитель главы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины.

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тыс. тонн - это достаточно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - добавил чиновник.