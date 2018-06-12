Россия захватила 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море
Об этом заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, передают "Крым.Реалии".
"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тыс. тонн, но в связи с последними событиями часть наших промышленных хозяйств осталась на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промышленных запасов - доступ к ресурсам, а также хозяйствам и судам, которые остались на аннексированной территории", - пояснил Кравченко.
Заместитель главы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины.
"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тыс. тонн - это достаточно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - добавил чиновник.
- Напомним, по данным аналитического центра Atlantic Council (Атлантический совет США), из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина потеряла уже около $100 млрд.
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