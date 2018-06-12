Радикально настроенные люди планируют сорвать Киев Прайд 2018, - Денисова

12 июня, 2018, 09:07

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Нацполиции Сергею Князеву и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой обеспечить безопасность и права участников "Марша равенства", который состоится 17 июня

Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

"Мониторинг социальной сети Facebook обнаружил, что радикально настроенные граждане планируют сорвать" Киев Прайд 2018 ". Опираясь на данные мониторинга и многочисленные проявления ксенофобии во время проведения" Марша равенства "в разных городах в течение 2013-2017 годов, Уполномоченный обратилась к руководителю Национальной полиции Сергея Князева ", - говорится в сообщении.

В частности, Людмила Денисова отметила, что согласно практике Европейского суда по правам человека по делам о государстве и правоохранительных органах лежит ответственность за безопасность участников мирного собрания.

"Кроме этого, власти обязаны использовать любые средства, чтобы обеспечить мирное проведение собрания, например, путем публичных заявлений перед демонстрацией с выражением толерантной, примирительной позиции, или предупредив потенциальных нарушителей о характере возможных санкций", - добавили в пресс-службе .

Также Денисова направила обращение к Виталию Кличко с просьбой принять меры для обеспечения права граждан на мирные собрания и свободу слова.

В обращении Омбудсмен отметила, что недопустимой является также любая дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, при вмешательстве государственных органов в реализацию гражданами права на мирные собрания.