"Впервые была реальная дискуссия". Климкин рассказал, о чем говорили на "нормандской" встрече
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что представители стран планируют провести саммит в "норманнскому формате" уже в ближайшее время, но он должен быть подготовлен должным образом. Конкретные сроки еще не обсуждались.
Министр пояснил, что для встречи на высшем уровне надо определить содержание. Следовательно стороны договорились работать дальше, чтобы определить общие рамки "и оставить 2-3 вопроса, которые имеют исключительно политическое значение", для того, чтобы вынести их на обсуждение на решения глав государств.
Климкин отметил, что встреча, которая прошла 11 июня, была "действительно полезной", ведь она продемонстрировала, что Украина вместе с Германией и Францией стоят на четкой совместной позиции по всем вопросам и скоординированно могут давить на Россию.
В результате глава российского МИД Сергей Лавров вынужден был признать, что российская позиция относительно некоторых пунктов "подлежит дальнейшим дискуссиям".
Климкин отметил, что происходили реальные дискуссии по вопросам, которые никогда не обсуждали в "нормандском формате": о политических заключенных вообще, а не только о заложниках; о миротворческой миссии.
“Впервые мы сегодня реально обсуждали освобождение наших политзаключенных и заложников... В первый раз была действительно реальная дискуссия, очень сложная для Лаврова", - подчеркнул Климкин.
- Напомним, 1 июня министр иностранных дел Германии Гайко Маас на совместной пресс-конференции с в Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Того же дня Маас побывал на Донбассе, где был шокирован масштабами разрушений в мариупольском пригороде Широкино.
- Переговоры в "нормандском формате" 11 июня стали первыми после 16-месячного перерыва.
- Последняя встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года. В мае главы государств и правительств "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России, за что обозреватели назвали такие переговоры "нормандским тройкой".
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-