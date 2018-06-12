"Впервые была реальная дискуссия". Климкин рассказал, о чем говорили на "нормандской" встрече

12 июня, 2018, 07:13

Главы МИД Украины, Германии, Франции и России во время встречи в "нормандском" формате обсудили ряд вопросов, в частности относительно освобождения политзаключенных

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что представители стран планируют провести саммит в "норманнскому формате" уже в ближайшее время, но он должен быть подготовлен должным образом. Конкретные сроки еще не обсуждались.

Министр пояснил, что для встречи на высшем уровне надо определить содержание. Следовательно стороны договорились работать дальше, чтобы определить общие рамки "и оставить 2-3 вопроса, которые имеют исключительно политическое значение", для того, чтобы вынести их на обсуждение на решения глав государств.

Климкин отметил, что встреча, которая прошла 11 июня, была "действительно полезной", ведь она продемонстрировала, что Украина вместе с Германией и Францией стоят на четкой совместной позиции по всем вопросам и скоординированно могут давить на Россию.

В результате глава российского МИД Сергей Лавров вынужден был признать, что российская позиция относительно некоторых пунктов "подлежит дальнейшим дискуссиям".

Климкин отметил, что происходили реальные дискуссии по вопросам, которые никогда не обсуждали в "нормандском формате": о политических заключенных вообще, а не только о заложниках; о миротворческой миссии.

“Впервые мы сегодня реально обсуждали освобождение наших политзаключенных и заложников... В первый раз была действительно реальная дискуссия, очень сложная для Лаврова", - подчеркнул Климкин.