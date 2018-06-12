"Ким любит свой народ": Трамп дал первое интерью после встречи с лидером КНДР

12 июня, 2018, 16:27

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал интервью изданию "Голоса Америки", где рассказал о впечатлениях от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Интервью опубликовано на сайте издания. Далее предлагаем его расшифровку.

Журналистка Грета Ван Сустерен: Что вас удивило в Ким Чен Ыне?

Трамп: Он замечательный человек. Веселый, очень умный, прекрасный переговорщик. Он любит свой народ. Не то, чтобы меня это удивило, но все же: он любит свой народ. Я думаю, мы заключим блестящий договор. Мы сделаем Северную Корею безъядерной. Этот процесс начнется немедленно, и перед нами еще много дел. В частности, вернуть на родину останки американских солдат, погибших во время Корейской войны. Для многих людей крайне важно вернуть останки. Они мне звонили, писали: "Сделайте это, пожалуйста", и он на это согласился. На той войне погибли тысячи людей - это очень важно.

Ван Сустерен: Сегодня на переговорах вы подняли вопрос о соблюдении прав человека. Как он отреагировал?

Трамп: Очень хорошо. Разумеется, 90% времени мы обсуждали ядерное разоружение, но коснулись и других вопросов. Вспоминали и права человека, и возвращение останков. Это, кстати, упоминается в финальном документе. У нас получилось все это зафиксировать в документе. Мы добились гораздо большего, чем можно было ожидать.

Ван Сустерен: Расскажите, что происходило за кулисами. Вы выдвинули ему ультиматум? Он вам тоже выдвинул ультиматум? Как проходило ваше общение?

Трамп: Не было ультиматума. Переговоры длились три месяца с участием множества представителей, среди них госсекретарь Майк Помпео, который проделал колоссальную работу. Мы находились в контакте в течение довольно длительного времени, и когда мы сегодня встретились, то сразу нашли общий язык.

Для меня это уже 25-й час, я не спал 25 часов. Переговоры были длительными, но я ими очень горжусь. Мы начали процесс. Все это могло бы кончиться войной. Вы же знаете, чего можно ожидать от Северной Кореи, в Сеуле живет 28 миллионов человек - и все эти миллионы людей могли бы погибнуть, но теперь мы подпишем договор.

Ван Сустерен: А что будет с американскими войсками? Останутся ли они в Южной Корее?

Трамп: Да, останутся. Мы даже не касались этого вопроса, он не обсуждался. Мы прекратим учения, они очень дорого стоят. Во-первых, они имеют провокационный характер, и я хочу прекратить их. Северная Корея очень рада этому, потому что учения их раздражали. А нам эти учения стоили огромных денег. И пока мы ведем честные переговоры, учения проводиться не будут.

Ван Сустерен: Что заставило Кима сесть за стол переговоров после стольких лет бряцание оружием?

Трамп: Мне не кажется, что было так уж много бряцания оружием до того, как я стал президентом. Они придерживались стратегии молчания, не хотели ничего обсуждать, а так нельзя. Очень важно, с какой риторики мы начали. Честно говоря, мне самому не нравилось делать такие высказывания, и многим казалось, что я делаю неправильно. Но без этого мы бы не оказались там, где мы сейчас. Мне кажется, что он действительно хочет прийти к соглашению, он хочет чего-то добиться.

Ван Сустерен: Но почему?

Трамп: Потому что он понимает, что мы не шутим. Мне кажется, раньше он этого не осознавал. Раньше этим занимались другие люди, и у них ничего не получалось. Но сейчас он понимает, что мы хотим с ним договориться, мы должны это сделать и будем это делать. Хотя прошло не так много времени мы с самого начала занимали очень жесткую позицию в отношении Северной Кореи, - но сегодня мы подписали документ - гораздо лучше, чем большинство рассчитывало. Никто не верил в то, что такое возможно.

Ван Сустерен: Как вам кажется, что он о вас подумал после завершения встречи?

Трамп: Я думаю, мы друг другу понравились. Я знаю, что было в прошлом и не надо мне напоминать, что он парень суровый. Ему приходилось быть строгим, и он был строгим. Но мы с ним отлично поладили. Он умный, он любит свой народ, любит свою страну. Он хочет много хороших вещей, поэтому мы и ведем переговоры.

Ван Сустерен: Но он морит свой народ голодом и жестоко себя ведет. И при этом любит?

Трамп: Слушайте, он делает то, что делали до него. Я бы так на это посмотрел. Но нам надо ориентироваться на то, что произошло сегодня, вчера, пару недель назад - именно тогда начались самые важные процессы. Опять же, без риторики и без санкций ... Санкции были очень важны, и они останутся до тех пор, пока мы не увидим, что что-то меняется. Мы уже и сейчас это видим, но санкции останутся до тех пор, пока не закончится ядерное разоружение.

Ван Сустерен: Поскольку это интервью для "Голоса Америки", его смогут услышать и граждане Северной Кореи. Что вы хотели бы сказать им напрямую?

Трамп: У вас есть лидер, который заботится о вас. Он хочет им добра, и мы хорошо с ним сработались. У нас с ним хорошая химия - а вы знаете, какое значение я этому придаю. Это крайне важно. Бывает, что с человеком нет химии, что бы ты не делал. Но у нас она сразу возникла. Я думаю, что Северную Корею ждет прекрасное будущее.

Ван Сустерен: Господин президент, приятно было видеть вас на другом конце планеты, так далеко от Вашингтона.

Трамп: Это правда. Лететь очень долго. Мне удалось немного поспать. Передохнуть.

Ван Сустерен: Хорошей дороги домой.

Трамп: Спасибо, Грета. Это большая честь.

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