Пятерка крупнейших бизнес-групп задолжала 125 млрд, - НБУ

12 июня, 2018, 16:32

Крупнейшие бизнес-группы Украины плохо обслуживают свои кредиты, суммарный объем валовых кредитов пятерки крупнейших групп составляет около 125 млрд грн

Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз, передает "Новое время".

"Без учета группы Приват у нас доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп - это 82%. С Приватом - это 93%!", - сказал он.

Согласно документу, суммарный объем валовых кредитов пятерки крупнейших бизнес-групп составляет около 125 млрд грн, или 14% всех кредитов корпоративному сектору. При этом, названия бизнес-групп не уточняются.

Нацбанк уточняет, что на десятку крупнейших бизнес-групп приходится 21% всех кредитов, на двадцатку - 27%, тогда как доля "плохих" кредитов у них соответственно 79% и 76%.

"Очень много кредитов у нас сконцентрировано и приходятся или на крупных заемщиков, либо на крупнейшие бизнес-группы. И именно в крупнейших бизнес-группах - должниках Украины зафиксирована наихудшая платежная дисциплина", - сказал Дубогрыз.

Кроме того, он отметил, что крупные недобросовестные заемщики специально затягивают реструктуризацию долгов, ждут, а иногда и требуют от банков льготные условия, например, списание части долга или нулевые проценты на года с погашением в конце срока.

"По большому счету, должники сейчас имеют больше силы, или скорее возможности, не платить по своим долгам, чем банки работать с этими должниками", - отметил представитель Нацбанка. Он призвал к принятию законов о защите кредиторов и реформе судебной системы.