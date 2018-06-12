Пятерка крупнейших бизнес-групп задолжала 125 млрд, - НБУ
Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз, передает "Новое время".
"Без учета группы Приват у нас доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп - это 82%. С Приватом - это 93%!", - сказал он.
Согласно документу, суммарный объем валовых кредитов пятерки крупнейших бизнес-групп составляет около 125 млрд грн, или 14% всех кредитов корпоративному сектору. При этом, названия бизнес-групп не уточняются.
Нацбанк уточняет, что на десятку крупнейших бизнес-групп приходится 21% всех кредитов, на двадцатку - 27%, тогда как доля "плохих" кредитов у них соответственно 79% и 76%.
"Очень много кредитов у нас сконцентрировано и приходятся или на крупных заемщиков, либо на крупнейшие бизнес-группы. И именно в крупнейших бизнес-группах - должниках Украины зафиксирована наихудшая платежная дисциплина", - сказал Дубогрыз.
Кроме того, он отметил, что крупные недобросовестные заемщики специально затягивают реструктуризацию долгов, ждут, а иногда и требуют от банков льготные условия, например, списание части долга или нулевые проценты на года с погашением в конце срока.
"По большому счету, должники сейчас имеют больше силы, или скорее возможности, не платить по своим долгам, чем банки работать с этими должниками", - отметил представитель Нацбанка. Он призвал к принятию законов о защите кредиторов и реформе судебной системы.
- Напомним, что предприятия задолжали свыше 56 миллиардов гривен кредитов, взятых под государственные гарантии.
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