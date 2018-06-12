Правоохранители изъяли более 43 тонны рыбы на 14 млн грн за 2 месяца

12 июня, 2018, 14:24

За два месяца проведения операции "Нерест" правоохранители изъяли более 43 тонны рыбы на общую сумму около 14,3 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам начальника Управления полиции на воде и воздушной поддержке Сергея Науменко, полицейские провели более 5 тысяч патрулирований.

"У правонарушителей изъято 244 плавсредства и 58 транспортных средств, свыше пяти тысяч единиц орудий незаконного вылова рыбы. Также полицейские изъяли более 43 тонны рыбы на общую сумму около 14,3 миллиона гривен", – отметил Сергей Науменко.

Он подчеркнул, что использование во время патрулирования 9 новых полицейских катеров повысило эффективность работы подразделений полиции на воде. Следовательно, правоохранители привлекли к административной ответственности 3957 человек. 32 судоводителя привлечены к административной ответственности за управление плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения (ч. 5 ст. 130 КУоАП).

Во время спецоперации полицией открыто 542 уголовных производства. Из них 336 – по фактам незаконного занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом (ст. 249 УКУ), еще 118 производств открыто за незаконное хранение наркотических средств (ст. 309 УК). Кроме этого, 63 производство открыто за незаконное обращение с оружием (ст. 263 УК), 8 – за проведения взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов (ст. 250 УК), 15 – по фактам подделки документов (ст. 358 УКУ), по 2 – за незаконное завладение транспортными средствами (ст. 289 УК) и совершение краж (ст. 185 УКУ).

"Сотрудниками подразделений полиции на воде проводились мероприятия по улучшению криминогенной ситуации не только на водных объектах, но и в целом в государстве. В частности, осуществлялся розыск преступников, изъятие оружия и наркотических средств, раскрытие преступлений против окружающей среды, спасение людей во время возникновения чрезвычайных ситуаций", - сообщил Сергей Науменко.