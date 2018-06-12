Позиция Кремля в отношении миротворцев хуже, чем казалось, - МИД о "нормандских" переговорах
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что во время обсуждения миротворцев выяснилось, что стороны по-разному понимают договоренности и то, какой должна быть миссия.
“Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных”, - подчеркнул Климкин.
По его словам, Россия предлагает “тотально фейкову миссию”, с фейковым защитой Специальной мониторинговой миссии. Взамен украинская сторона отмечает, что это должна быть реальная миссия с реальным мандатом для всего Донбасса.
Миротворцы должны будут влиять на ситуацию (ведь “просто ходить вместе с СММ”, нет никакого смысла) и постепенно взять контроль на всей оккупированной территории.
Министр подытожил, что миссия должна иметь реальный мандат влияния, мандат относительно разоружения, совместного с ОБСЕ контроля над отводом тяжелого оружия и ее поиска.
Климкин указал на то, что позиция кремлевской власти относительно миротворцев оказалась "еще хуже", чем казалось сначала: россияне настаивают, что миротворцы могут только “сопровождать” наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения и на оккупированной территории, но не способны делать ничего другого.
Ранее Климкин также рассказал, о чем говорили на "нормандской" встрече. По его словам, происходили реальные дискуссии по вопросам, которые никогда не обсуждали в "нормандском формате": о политических заключенных и о миротворческой миссии.
- Напомним, 1 июня министр иностранных дел Германии Гайко Маас на совместной пресс-конференции с в Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Того же дня Маас побывал на Донбассе, где был шокирован масштабами разрушений в мариупольском пригороде Широкино.
- Переговоры в "нормандском формате" 11 июня стали первыми после 16-месячного перерыва.
- Последняя встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года. В мае главы государств и правительств "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России, из-за чего обозреватели назвали такие переговоры "нормандским тройкой".
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-