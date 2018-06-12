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Отравление школьников в Николаеве: полиция установила хулигана, распылившего перцовый газ

Полиция установила правонарушителя, который распылил перцовый баллончик в школе Николаева, что привело к госпитализации 36 учеников

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили личность человека, которого подозревают в совершении хулиганских действий в николаевской общеобразовательной школе № 6. Правонарушителем оказался 16-летний учащийся одного из учебных заведений города, который пришел в школу к своему знакомому. Парень признался в содеянном.

В присутствии дедушки правоохранители опросили подростка. Он пояснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, по собственной неосторожности.

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему сообщено о подозрении по статье "Хулиганство".

Напомним, 21 мая в больницу доставили 36-х учеников общеобразовательной школы № 6 с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести. Дети жаловались на першение в горле, слезоточивость глаз и головную боль.

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