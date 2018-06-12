ОПОРА назвала самого говорливого нардепа. Он говорил 39 часов

12 июня, 2018, 14:34

В Верховной Раде за 3,5 года работы нынешнего созыва больше всего выступал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко

Об этом сообщил аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Андрей Савчук на пресс-конференции, посвященной работе парламента 8-го созыва, передает Укринформ.

"Ни для кого не секрет, что больше всего в Верховной Раде говорит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. У него 1104 выступления и господин Ляшко говорил почти 39 часов в сессионном зале", - отметил аналитик.

По его словам, в исследовании не учитывали выступления спикера и вице-спикера. Савчук добавил, что иногда Ляшко говорил больше, чем кое-кто из вице-спикеров.

Второе место в рейтинге занимает депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк. У него было 457 речей продолжительностью 15 часов 44 минуты. На третьем месте внефракционный Юрий Левченко, который присоединился к 687 обсуждений в сессионном зале. Кроме того, 490 раз выступал председатель Комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич и 298 раз Игорь Шурма ("Оппозиционный блок").

По данным ОПОРЫ, среди самых активных ораторов Рады - Сергей Соболев ("Батькивщина"), Максим Бурбак ("Народный фронт"), Александр Долженков ("Оппозиционный блок"), Егор Соболев ("Самопомощь") и председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.