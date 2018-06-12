Омбудсмены Украины и России разработают "дорожную карту"для освобождения заключенных, - Лавров

12 июня, 2018, 09:30

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ разрабатывают "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц

Об этом он заявил по итогам переговоров "нормандского формата" на уровне глав МИД, передает УНИАН.

"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", - сказал Лавров.

Он напомнил, что эту тему обсуждали президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.

"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" для решения вопросов по освобождению удерживаемых лиц", - сказал Лавров.

При этом он считает, что здесь надо разграничивать тех, кто был арестован "исключительно за свою профессию", как руководитель РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский, "который обвиняется в Украине в государственной измене, и теми, кто реально подозревается в противоправных действиях".

По информации пресс-службы президента Украины, 9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных украинцев в РФ.

Также сообщалось, что во время разговора с Путиным Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, которые находятся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния здоровья.

"Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день голодают четверо украинцев, незаконно осужденных российскими судами: Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Шумков и Станислав Клых.