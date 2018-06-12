Омбудсмены Украины и России разработают "дорожную карту"для освобождения заключенных, - Лавров
Об этом он заявил по итогам переговоров "нормандского формата" на уровне глав МИД, передает УНИАН.
"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", - сказал Лавров.
Он напомнил, что эту тему обсуждали президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.
"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" для решения вопросов по освобождению удерживаемых лиц", - сказал Лавров.
При этом он считает, что здесь надо разграничивать тех, кто был арестован "исключительно за свою профессию", как руководитель РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский, "который обвиняется в Украине в государственной измене, и теми, кто реально подозревается в противоправных действиях".
По информации пресс-службы президента Украины, 9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных украинцев в РФ.
Также сообщалось, что во время разговора с Путиным Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, которые находятся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния здоровья.
"Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан", - отмечается в сообщении.
На сегодняшний день голодают четверо украинцев, незаконно осужденных российскими судами: Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Шумков и Станислав Клых.
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