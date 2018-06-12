Не разрыв селезенки, а аппендицит: в воинской части Черкасской области скрыли избиение срочника

12 июня, 2018, 08:42

Одна из воинских частей Черкасской области скрыла факт нанесения тяжких телесных повреждений одним военнослужащим другому

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Установили, что 31 мая 2018 года в казарменном помещении один военный избил другого. вследствие этого последнего даправили в больницу с предварительным диагнозом "аппендицит". Однако в ходе операционного вмешательства врачи обнаружили у пострадавшего разрыв селезенки, которую медикам пришлось удалять.

Должностные лица данной военной части скрыли этот случай до 6 июня.

7 июня военная прокуратура Черкасского гарнизона начала уголовное производство по ч.3 ст.406 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия) УК.

В результате следственных действий прокуратура установила личность человека, который нанес потерпевшему телесные повреждения. И также, установлен факт сокрытия этого правонарушения.

В отношении 8 должностных лиц воинской части составлены административные протоколы по ст.172-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях (бездействие военной власти).

В настоящее время в открытом уголовном производстве пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос объявления нападающему о подозрении.