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НАПК внесло предписание министру энергетики Насалику


фото: 5.ua
НАПК внесло предписание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику относительно и.о. директора Украинского научно-исследовательского и проектно-разведывательного института промышленной технологии Антона Чередниченко

Об этом сообщает пресс-служба агенства.

Установлено, что Чередниченко имел потенциальный конфликт интересов, потому что работал совместно со своей женой, и сообщил об этом Минэнергоугля. Однако руководитель органа, к полномочиям которого относится увольнение/инициирование увольнения его с должности, не принял решение по урегулированию этого конфликта.

НАПК требует принять меры относительно урегулирования потенциального конфликта интересов в деятельности и.о. директора института, провести служебное расследование и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

 

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