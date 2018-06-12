НАПК внесло предписание министру энергетики Насалику

12 июня, 2018, 10:30

НАПК внесло предписание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику относительно и.о. директора Украинского научно-исследовательского и проектно-разведывательного института промышленной технологии Антона Чередниченко

Об этом сообщает пресс-служба агенства.

Установлено, что Чередниченко имел потенциальный конфликт интересов, потому что работал совместно со своей женой, и сообщил об этом Минэнергоугля. Однако руководитель органа, к полномочиям которого относится увольнение/инициирование увольнения его с должности, не принял решение по урегулированию этого конфликта.

НАПК требует принять меры относительно урегулирования потенциального конфликта интересов в деятельности и.о. директора института, провести служебное расследование и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.