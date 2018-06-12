На Закарпатье женщина зарубила мужчину на почве ревности прямо на улице

12 июня, 2018, 11:11

В селе Верхний Студеный Межгорского района женщина зарубила топором мужчину из-за ревности

Об этом сообщает сектор коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

Происшествие случилось ночью 10 мая. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой объяснили, что мужчину возле своего дома обнаружила 27-летняя женщина. Тело имело явные признаки насильственной смерти, его направили на экспертизу. По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК, то есть умышленное убийство.

Женщина, которая обнаружила тело, рассказала полиции, что потерпевшим является ее 29-летний односельчанин. Однако следователи установили, что погибший – 32-летний житель Сколевского района Львовской области. Специалисты кинологического центра ГУНП нашли орудие убийства – топор.

"В ходе следствия полиция установила, что мужчину на почве ревности убила 27-летняя женщина, которая якобы и обнаружила тело/", - говорится в сообщении.

Ей сообщено о подозрении по ст. 115 (убийство) УКУ. Ей грозит лишение свободы от 7 до 15 лет. Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается.