На Донбассе ранены трое бойцов ВСУ, потери врагов - 5 человек

12 июня, 2018, 07:33

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

11 июня интенсивность боевых действий на Донбассе оставалась стабильно контролируемой. Российско-оккупационные войска 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 11 раз применяли запрещено минскими соглашениями вооружения.

Оккупанты били из артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения, впрочем украинские военные не позволили им улучшить тактическое положение и отвечали адекватным огнем.

На Луганском направлении враги пытались ослабить оборонительные рубежи бойцов ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений ООС продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.

На Донецком направлении неспокойно было поблизости Авдеевки и Песков. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

"Во время боевых действий прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. Текущей суток, по состоянию на 7.00 утра, потерь наших войск нет. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено и трое ранены", - отметили в ведомстве.