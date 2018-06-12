 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе погиб украинский военный

В течение текущих суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза - из тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате ведения боевых действий сегодня один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются.

Противник прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120- и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутова и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы.

Огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакина на Мариупольском направлении.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать