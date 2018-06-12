На Донбассе погиб украинский военный
12 июня, 2018, 19:16
В течение текущих суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза - из тяжелого вооружения
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В результате ведения боевых действий сегодня один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются.
Противник прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120- и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутова и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы.
Огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакина на Мариупольском направлении.
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