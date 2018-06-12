МинВОТ распространил ролик с рекламой Минских соглашений

12 июня, 2018, 20:11

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий подготовило информационный ролик в котором есть ответы на вопросы относительно Минских соглашений

Ролик размещен в YouTube.

Как отмечают в министерстве, на сегодня Минские договоренности-это механизм, который можно использовать для реинтеграции населения и оккупированных территорий на Донбассе. Минские договоренности – это единственный документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, что обязывает Российскую Федерацию восстановить суверенитет Украины.

Эти соглашения является первым шагом, следующим – возможное введение миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса, добавили в министерстве.