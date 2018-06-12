Мост на Донетчине будут освещать с использованием солнечных панелей

12 июня, 2018, 19:55

Мост через реку Северский Донец будут освещать используя альтернативные источники энергии

Об этом сообщает служба автомобильных дорог в Донецкой области.

Мост, расположенный в километре от села Брусовки Донецкой области, много лет были проблемы с традиционным электропитанием. Вскоре второй по длине мост в области будет оборудован современной автономной системой, которая включает ветрогенератор и 9 солнечных панелей.

"За счет возобновляемых источников энергии, ветра и солнечного излучения, этот участок дороги получит бесперебойное энергопитание в темное время суток. Система с трехдневным запасом энергии будет работать ночью даже при дефиците солнечной энергии и слабом ветре, а затем будет способна осветить самую длинную ночь после зимнего солнцестояния, с 21 на 22 декабря, продолжительностью 16 часов ", - говорится в сообщении.

Известно, что освещение будет синхронно работать в двух режимах: на полную мощность (с заходом солнца до 23:00) и в режиме ожидания (с 23:00 до 06:00), срабатывая на появление автотранспорта или пешеходов. Система на расстоянии 600 м. будет "видеть" машины датчиками света фар, а датчиками движения реагировать на появление редких пешеходов.