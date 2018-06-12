 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Молодой, красивый и "человечный". Как верующие представляют себе бога и от чего зависит "портрет", - исследование

Команда психологов из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле провела эксперимент: ученые опросили 511 американских христиан на предмет того, как именно выглядит бог, и сделали общий его портрет

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Для проведения исследования ученые использовали технику так называемой обратной корреляции. Первоначально авторы взяли изображение "среднего американца" - лица, полученного из 50 фотографий американцев всех рас и возрастов. Затем на него наложили "шум" - случайные помехи, искажающие лицо - и получилось 300 изображений, которые потом и показывали участникам эксперимента.

Добавление "шума" на исходное изображение "среднего" американца

Результаты оказались неожиданными. От Микеланджело до Монти Пайтона изображение бога почти всегда показывают его как старого, "ясного" и белобородого кавказца. Но исследователи обнаружили, что многие христиане видят бога молодым, более женственным и более "европейским".

На самом деле, восприятие людьми Бога, как правило, частично зависит от их политической и национальной принадлежности. Либералы склонны видеть Бога более женственным, молодым и более любящим, чем консерваторы. Консерваторы видят Бога более с более кавказскими чертами лица,и сильнее, чем его представляют либералы.

В лице Бога, полученному из ответов афроамериканцев, ученые нашли больше черт, типичных для этой расы. Ту же тенденцию заметили и для разных возрастных групп: молодые участники исследования видят Бога более молодым.

"Прошлые исследования показывают, что консерваторы более мотивированы, чем либералы, жить в благоустроенном обществе, которое лучше всего регулировать могущественным Богом. С другой стороны, либералы более склонны жить в толерантном обществе, которое было бы лучше регулируемое любящим Богом" – пишут исследователи.

"Склонность людей верить в Бога, который похож на них, согласуется с эгоцентричностью человека" - сказал профессор Курт Грей, старший автор исследования и профессор психологии в Колледже искусств и наук в UNC-Chapel Hill.

"Люди часто проецируют свои убеждения и черты на других, и наше исследование показывает, что внешность Бога ничем не отличается: люди верят в Бога, который не только думает так, как и они, но также и похож на них".

Интересно, однако, что люди не проявляли эгоцентричного уклона по признаку пола. Мужчины и женщины одинаково верили в божество мужественное.

  • Фигурант судебного разбирательства о беспилотных технологиях между Uber и Waymo Энтони Левандовски уверовал в искусственный интеллект, и даже учредил по этому случаю секту "Путь будущего".
  • Тем временем сам искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему. Что в итоге получилось, смотрите здесь.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать