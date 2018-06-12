Молодой, красивый и "человечный". Как верующие представляют себе бога и от чего зависит "портрет", - исследование

12 июня, 2018, 15:40

Команда психологов из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле провела эксперимент: ученые опросили 511 американских христиан на предмет того, как именно выглядит бог, и сделали общий его портрет

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Для проведения исследования ученые использовали технику так называемой обратной корреляции. Первоначально авторы взяли изображение "среднего американца" - лица, полученного из 50 фотографий американцев всех рас и возрастов. Затем на него наложили "шум" - случайные помехи, искажающие лицо - и получилось 300 изображений, которые потом и показывали участникам эксперимента.

Добавление "шума" на исходное изображение "среднего" американца

Результаты оказались неожиданными. От Микеланджело до Монти Пайтона изображение бога почти всегда показывают его как старого, "ясного" и белобородого кавказца. Но исследователи обнаружили, что многие христиане видят бога молодым, более женственным и более "европейским".

На самом деле, восприятие людьми Бога, как правило, частично зависит от их политической и национальной принадлежности. Либералы склонны видеть Бога более женственным, молодым и более любящим, чем консерваторы. Консерваторы видят Бога более с более кавказскими чертами лица,и сильнее, чем его представляют либералы.

В лице Бога, полученному из ответов афроамериканцев, ученые нашли больше черт, типичных для этой расы. Ту же тенденцию заметили и для разных возрастных групп: молодые участники исследования видят Бога более молодым.

"Прошлые исследования показывают, что консерваторы более мотивированы, чем либералы, жить в благоустроенном обществе, которое лучше всего регулировать могущественным Богом. С другой стороны, либералы более склонны жить в толерантном обществе, которое было бы лучше регулируемое любящим Богом" – пишут исследователи.

"Склонность людей верить в Бога, который похож на них, согласуется с эгоцентричностью человека" - сказал профессор Курт Грей, старший автор исследования и профессор психологии в Колледже искусств и наук в UNC-Chapel Hill.

"Люди часто проецируют свои убеждения и черты на других, и наше исследование показывает, что внешность Бога ничем не отличается: люди верят в Бога, который не только думает так, как и они, но также и похож на них".

Интересно, однако, что люди не проявляли эгоцентричного уклона по признаку пола. Мужчины и женщины одинаково верили в божество мужественное.