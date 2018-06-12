Хакер из Мариуполя делал кибератаки на пульт охранных предприятий

12 июня, 2018, 23:15

Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции задержали 29-летнего жителя Мариуполя по подозрению в организации DDOS-атак на охранные предприятия в Запорожье и Мариуполе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киберполиции.

По данным ведомства, подозреваемый в течение последних 2 месяцев с помощью вредоносного программного обеспечения несанкционированно вмешивался в работу компьютерных систем охраны частных предприятий.

Злоумышленник осуществлял DDOS-атаки на маршрутизаторы предприятий. Для этого он использовал уязвимость ограниченного функционала роутеров и атаковал открытые порты.

Путем нагрузки на роутер блокировался доступ предприятий к сети Интернет, что делало невозможным мониторинг и удаленное управление оборудованием около 3 тыс. абонентов предприятий в Запорожской и Донецкой областях.

Из-за этого на центральный пульт охраны не поступали сигналы о помощи и клиенты отказывались от услуг предприятия.

Киерполицейские установили, что атаки осуществлялись из Мариуполя. Ведется расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.