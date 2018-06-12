Греция договорилась с Македонией о новом названии страны, - премьер
12 июня, 2018, 20:32
Греция и бывшая югославская республика Македония достигли согласия в разрешении спора о названии государства, который на протяжении десятилетий вносил напряжение в отношения между двумя странами
Об этом сообщает Ekathimerini.
"У нас есть соглашение. Я счастлив, потому что у нас есть хорошее соглашение, которое охватывает все условия, установленные греческой стороной", - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
Ципрас и премьер Македонии Зоран Заев обсудили этот вопрос по телефону 12 июня. Ожидается, что вскоре обе стороны опубликуют публичные заявления.
По словам дипломатических источников, одной из обсуждаемых названий была Северная Македония.
- Как сообщалось, Македония впервые за 25 лет согласовала с Грецией название своего государства.
- 3 июня примерно 50 тысяч македонцев протестовали в столице страны Скопье против планов властей провести референдум об изменении названия страны из-за многолетнего спора с Грецией.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-