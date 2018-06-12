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Греция договорилась с Македонией о новом названии страны, - премьер

Греция и бывшая югославская республика Македония достигли согласия в разрешении спора о названии государства, который на протяжении десятилетий вносил напряжение в отношения между двумя странами

Об этом сообщает Ekathimerini.

"У нас есть соглашение. Я счастлив, потому что у нас есть хорошее соглашение, которое охватывает все условия, установленные греческой стороной", - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Ципрас и премьер Македонии Зоран Заев обсудили этот вопрос по телефону 12 июня. Ожидается, что вскоре обе стороны опубликуют публичные заявления.

По словам дипломатических источников, одной из обсуждаемых названий была Северная Македония.

 

 

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