Греция договорилась с Македонией о новом названии страны, - премьер

12 июня, 2018, 20:32

Греция и бывшая югославская республика Македония достигли согласия в разрешении спора о названии государства, который на протяжении десятилетий вносил напряжение в отношения между двумя странами

Об этом сообщает Ekathimerini.

"У нас есть соглашение. Я счастлив, потому что у нас есть хорошее соглашение, которое охватывает все условия, установленные греческой стороной", - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Ципрас и премьер Македонии Зоран Заев обсудили этот вопрос по телефону 12 июня. Ожидается, что вскоре обе стороны опубликуют публичные заявления.

По словам дипломатических источников, одной из обсуждаемых названий была Северная Македония.